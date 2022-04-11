Фигуристка Косторная объяснила причину ухода от Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что уход из группы Этери Тутберидзе к Елены Буяновой принимался по обоюдному решению с бывшим тренером. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

«Не зная ситуации, очень сложно судить о том, что произошло. Ситуация осталась между мной, Этери Георгиевной и тренерским штабом. Если мы расстались, значит, пришли к обоюдному решению», — заявила фигуристка.

Кроме того, Косторная опровергла слухи о конфликте с заслуженным тренером РФ Этери Тутберидзе, написала «Политика сегодня».

Алена Косторная побеждала на чемпионате Европы в 2020 году, становилась победительницей финала Гран-при сезона 2019/20. На чемпионатах России спортсменка выигрывала серебряную и две бронзовые медали.