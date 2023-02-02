02 февраля 2023, 16:10
Фигуристка Косторная назвала Москву лучшим городом для жизни
Российская фигуристка, чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная считает столицу самым удобным городом для жизни. Об этом сообщил сайт «Москвич Mag».
Спортсменка подчеркнула, что считает каждый город неповторимым и особенным по-своему. Однако лично для нее самым комфортным и удобным городом является Москва, ведь в столице есть абсолютно все для современной жизни.
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«Политика сегодня» напомнила, что в 2020 году Косторная стала победительницей индивидуальных соревнований в Австрии.
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