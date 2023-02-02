Спорт 02 февраля 2023, 16:10 Фигуристка Косторная назвала Москву лучшим городом для жизни

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Российская фигуристка, чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная считает столицу самым удобным городом для жизни. Об этом сообщил сайт «Москвич Mag».

Спортсменка подчеркнула, что считает каждый город неповторимым и особенным по-своему. Однако лично для нее самым комфортным и удобным городом является Москва, ведь в столице есть абсолютно все для современной жизни.

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«Политика сегодня» напомнила, что в 2020 году Косторная стала победительницей индивидуальных соревнований в Австрии.