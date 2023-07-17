Спорт 17 июля 2023, 19:18 Фигуристка Камила Валиева заявила, что готова выступать только под флагом России

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева в разговоре с журналистами News.ru рассказала, что не может даже представить себе выступление на соревнованиях под другим флагом.

Спортсменка добавила, что видит себя только под российскими знаменами.

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«Я выступаю только за нашу страну. И себя в большом спорте я вижу», — процитировал сайт kp.ru слова фигуристки.