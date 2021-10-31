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    31 октября 2021, 08:32

    Фигуристка Камила Валиева победила на Skate Canada и установила два мировых рекорда

    Фигуристка Валиева выиграла этап Skate Canada и установила мировые рекорды

    Андрей Иванов

    Россиянка Камила Валиева стала победительницей второго этапа международного турнира по фигурному катанию Skate Canada. Она установила два мировых рекорда.

    Фигуристка Камила Валиева победила на Skate Canada и установила два мировых рекорда

    За выступление с произвольной программой судьи дали Валиевой оценку в 180,89 балла. В сумме 15-летняя спортсменка набрала 265,08 балла. Она побила мировые рекорды, которые сама же и установила на турнире Finlandia Trophy 10 октября.

    Российские фигуристы заняли весь пьедестал почета: на втором месте оказалась Елена Туктамышева (232,88 балла), а на третьем — Алена Косторная (214,54 балла). Следующий этап этих соревнований пройдет с 5 по 7 ноября в Турине.

    На этой неделе Александра Трусова стала победительницей первого этапа Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе в одиночном катании. В сумме она набрала 232,37 балла. Второе место у россиянки Дарьи Усачевой (217,31 балла).