Фигуристка Камила Валиева победила на Skate Canada и установила два мировых рекорда

Россиянка Камила Валиева стала победительницей второго этапа международного турнира по фигурному катанию Skate Canada. Она установила два мировых рекорда.

За выступление с произвольной программой судьи дали Валиевой оценку в 180,89 балла. В сумме 15-летняя спортсменка набрала 265,08 балла. Она побила мировые рекорды, которые сама же и установила на турнире Finlandia Trophy 10 октября.

Российские фигуристы заняли весь пьедестал почета: на втором месте оказалась Елена Туктамышева (232,88 балла), а на третьем — Алена Косторная (214,54 балла). Следующий этап этих соревнований пройдет с 5 по 7 ноября в Турине.

На этой неделе Александра Трусова стала победительницей первого этапа Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе в одиночном катании. В сумме она набрала 232,37 балла. Второе место у россиянки Дарьи Усачевой (217,31 балла).