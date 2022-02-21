Фигуристка из США вспомнила о поведении российских спортсменок на Гран-при 2013 года

На финале юниорского Гран-при в Фукуоке 2013 году поведение российских фигуристок показалось странным их американской сопернице Полине Эдмундс. Спустя почти девять лет спортсменка вспомнила, как те якобы принимали какие-то препараты незадолго до тренировки.

Эдмундс поделилась воспоминаниями в подкасте TheSkatingLesson, выпуск которого опубликован на YouTube.

«Они все достали маленькие бутылочки и пипетки и закапали в рот по несколько капель», — заявила американка, отметив, что наблюдала за этим за пять минут до начала тренировки.

Россиянки, по словам Эдмундс, «смеялись и обсуждали это». Потом фигуристки, заверила американка, выполняли сложнейшие прыжки без разминки и спустя 40 минут не выглядели усталыми.

В финал юниорского Гран-при в 2013 году вышли Мария Сотскова, Серафима Саханович и Евгения Медведева. Россиянки заняли три первых места, а Эдмундс была четвертой. На счету американки — чемпионство четырех континентов и две серебряные медали чемпионата США. В 2020 году она заявила о завершении спортивной карьеры.