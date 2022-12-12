Спорт 12 декабря 2022, 14:52 Фигуристка из Японии Михара заработала $61 тыс призовых на серии Гран-При в 2022 году

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Японка Маи Михара стала победительницей международной серии этапов Гран-При по фигурному катанию, заработав 61 тысячу долларов. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Для спортсменки эта победа стала третьей подряд. Ранее она дважды побеждала на этапах Гран-При.

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Помимо спортсменок из Японии, в топ-6 лучших вошли американка, кореянка и бельгийская фигуристка Луна Хендрикс. Напомним, спортсменки из России не были допущены до соревнований из-за международных санкций.

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