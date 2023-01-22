22 января 2023, 00:55
Фигуристка Гущина заменит Зинину на Кубке Первого канала
Получившую травму Анастасию Зинину на Кубке Первого канала заменит Ксения Гущина
Фигуристка Ксения Гущина заменит выбывшую из соревнований Анастасию Зинину. Спортсменки выступают за команду Камиллы Валиевой «Нас не догонят» в произвольной программе Кубка Первого канала по фигурному катанию. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба турнира.
«Ксения Гущина заменит Анастасию Зинину и выступит в воскресенье с произвольной программой. Ксения — первая запасная на турнире», — говорится в сообщении.
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Тренером 16-летней Гущиной является Кирилл Давыденко. Фигуристка стала третьей на одном из этапов Гран-при России нынешнего сезона и выступит в финале соревнований.
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Фигуристка Анастасия Зинина получила травму во время исполнения короткой программы на Кубке Первого канала. Она упала после исполнения тройного лутца и не смогла завершить выступление. Спортсменка покинула лед с посторонней помощью, после чего ее отправили в больницу на обследование.
Тренер Зининой Андрей Василевский рассказал, что ей будут делать рентген, после глубокого обследования ситуация прояснится. Знакомый с ситуацией источник РИА «Новости» сообщил, что перед началом турнира у фигуристки выявили проблемы с бедром.
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