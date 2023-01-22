Спорт 22 января 2023, 00:55 Фигуристка Гущина заменит Зинину на Кубке Первого канала Получившую травму Анастасию Зинину на Кубке Первого канала заменит Ксения Гущина РИА «Новости»

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Фигуристка Ксения Гущина заменит выбывшую из соревнований Анастасию Зинину. Спортсменки выступают за команду Камиллы Валиевой «Нас не догонят» в произвольной программе Кубка Первого канала по фигурному катанию. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба турнира.

«Ксения Гущина заменит Анастасию Зинину и выступит в воскресенье с произвольной программой. Ксения — первая запасная на турнире», — говорится в сообщении.

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Тренером 16-летней Гущиной является Кирилл Давыденко. Фигуристка стала третьей на одном из этапов Гран-при России нынешнего сезона и выступит в финале соревнований.

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Фигуристка Анастасия Зинина получила травму во время исполнения короткой программы на Кубке Первого канала. Она упала после исполнения тройного лутца и не смогла завершить выступление. Спортсменка покинула лед с посторонней помощью, после чего ее отправили в больницу на обследование.

Тренер Зининой Андрей Василевский рассказал, что ей будут делать рентген, после глубокого обследования ситуация прояснится. Знакомый с ситуацией источник РИА «Новости» сообщил, что перед началом турнира у фигуристки выявили проблемы с бедром.