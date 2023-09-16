Спорт 16 сентября 2023, 23:21 Фигуристка Горбачева раскрыла правду об отношениях с тренером Ушедшая из дома фигуристка Горбачева: тренеры меня поддерживают Соцсети

Читать 360tv в

Ушедшая из дома фигуристка Алина Горбачева, какие отношения у нее сложились с тренером Софьей Федченко. Спортсменка заявила, что ранее негативно высказалась из-за комментария одного из блогеров. Ее слова привело РИА «Новости».

«Есть один блогер, который считает, что тренеры со мной плохо обращаются. Хотела так ответить. На самом деле мои тренеры очень поддерживают», — отметила она

Реклама

По словам Горбачевой, тренерский состав всегда ей помогал. Фигуристка также рассказала, что на контрольных прокатах иногда присутствует ее мать.

Об исчезновении Алины Горбачевой стало известно 29 августа. Накануне спортсменка ушла с тренировки и перестала выходить на связь. В поисках 16-летней спортсменки участвовали водолазы и волонтеры «Лиза Алерт». Девушка нашлась в кинотеатре столичного торгового центра.

Позже Горбачева поблагодарила всех, кто принимал участие в ее поисках. В своем в видеообращении в своем Telegram-канале фигуристка отметила, что ее поступок не вписывается под понятие «нормально».