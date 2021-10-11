Фигуристка Дэвис рассказала о тренировках у своей мамы Тутберидзе

Российская спортсменка Диана Дэвис тренируется у своей мамы Этери Тутберидзе. О том, как проходят ее тренировки, написал Telesport.

Фигуристка начинала свою карьеру в большом спорте как одиночница. Однако из-за проблем со слухом она не могла продолжать выступать в женском одиночном катании. Сейчас она находится в паре с Глебом Смолкиным. По словам Дэвис, тренироваться под руководством мамы ей даже нравилось, сообщила «Газета.ru».

«В принципе, мне нравилось. Просто иногда хотелось доказать и себе, и маме, что я могу что-то сделать, но не всегда получалось. Поэтому иной раз у нас были разногласия», — рассказала фигуристка.

Она отметила, что зачастую Тутберидзе относилась к ней строже, чем к остальным подопечным. Также ее мать не различала работу и дом, она всегда продолжала говорить о тренировках даже вне занятий.

«Она требовательная. И совсем не злая, как пишут многие. Мне кажется, мама — просто строгий тренер. Иногда она может и пошутить», — заключила Дэвис.

В сентябре Дэвис и Смолкина стали вторыми на турнире U.S. International Classic в США.