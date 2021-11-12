Российская фигуристка Дарья Усачева снялась с Гран-при Японии из-за травмы. Спортсменка упала на разминке, после осмотра врачи предварительно диагностировали у нее вертикальный перелом бедра, сообщил «Матч ТВ».

Падение произошло, когда Усачева пыталась исполнить тройной флип. Фигуристка смогла сделать только два и оборота, а потом не смогла устоять на льду.

По информации канала «Матч ТВ», спортсменку уже давно беспокоила травма мышцы задней поверхности бедра, но она все равно продолжала тренировки. Накануне Гран-при боль в бедре усугубилась, но Усачева решила поехать на разминку.

Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз заявил, что случившееся стало большой неожиданностью, потому что серьезных проблем со здоровьем у Усачевой не было, а за состоянием спортсменов следит медицинский штаб, написала «Газета.ru».

«Напишите ей в Instagram слова поддержки, думаю, Дарья очень переживает сейчас», — добавил Глейхенгауз.

Ранее с Гран-при Японии снялась фигуристка Александра Трусова. Причиной стал стрессовый перелом кости в ноге.