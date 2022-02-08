Фигуристка Бутырская поздравила Костомарова с 45-летием

Фигуристка Мария Бутырская поздравила своего коллегу Романа Костомарова с 45-летием. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Рому я отлично знаю, мы вместе катались и тренировались. Мы в очень хороших отношениях, поэтому, конечно, я поздравляю его с днем рождения», — рассказала Бутырская.

Она отметила, что Костомаров хороший фигурист, партнер в катании и хороший отец. Бутырская добавила, что он стал чемпионом мира, но все равно продолжает усердно работать над собой и совершенствоваться.