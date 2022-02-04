Фигуристка Бестемьянова оценила прокаты российских спортсменов в Пекине

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с NEWS.ru оценила дебютные прокаты российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Он выразила надежду, что сборная может прийти к победе.

«Сегодня просто потрясающе откатался Марк Кондратюк, выдающийся прокат получился у Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым, а вот Никита Кацалапов допустил обидную ошибку. Справедлив ли результат? Главное, ничего еще не потеряно. Наша сборная еще сможет выйти вперед», — сказала Бестемьянова.

В первый день Олимпиады Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе у мужчин, а танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов остановились на второй сточке.