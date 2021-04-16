Фигуристка Бережная назвала положительное влияние пандемии на ее карьеру

Олимпийская чемпионка Елена Бережная рассказала о положительном влиянии пандемии коронавируса на ее карьеру, написал сайт «Петербургский дневник».

«Локдаун дал дополнительный творческий толчок и позволил выпустить ледовую сказку „Снежная королева“ в формате киноспектакля. Это был совершенно новый для нас опыт, новый проект, и он получился очень удачным», — заметила спортсменка.

Помимо прочего, во время локдауна она была вынуждена освоить удаленные виды коммуникации. Речь идет о видеосвязи, видеоконференциях. В течение всех месяцев карантина онлайн-репетиции и тренировки шли своим ходом.

Бережная призналась, что, когда большую часть ограничений сняли, она рада была вернуться к обычной жизни.