Фигуристка Анна Щербакова победила на Гран-при Франции

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при по фигурному катанию, который проходил во французском Гренобле. На пьедестал почета также поднялась россиянка Алена Косторная, которая завоевала серебро.

Анна Щербакова стала лидером после короткой программы, которую откатала практически без помарок. Она вышла на лед в новом платье и исполнила прокат под свежую мелодию. В субботу, 20 ноября, состоялись соревнования в произвольной программе. И тут фигуристку ждала ошибка: она упала после четверного лутца. Следующий прыжок — четверной флип — был выполнен чисто. В результате Щербакова смогла удержать преимущество и набрать в общей сумме 229,69 балла.

Как сообщило «РИА Новости», Алена Косторная тоже не смогла избежать ошибки — она сорвала тройной аксель, но достойно продолжила выступление. По итогам двух прокатов общая сумма баллов спортсменки — 221,85. На третьей позиции оказалась фигуристка из Японии Вахаба Кикучи, с большим отрывом от второй позиции (204,91 балла).

Еще одной россиянке, Ксении Синицыной, не удалось взойти на пьедестал почета. После короткой программы она уверенно держала третью позицию, но во второй день откаталась с ошибками и не смогла удержать призовое место. По итогам соревнований Синицына стала четвертой, сумма баллов — 198,76.

Теперь соревноваться в Гренобле предстоит в произвольной программе танцевальным парам и мужчинам-одиночникам. Последними выйдут на лед спортивные пары.