Фигуристка Анна Щербакова и боксер Николай Валуев стали заслуженными мастерами спорта РФ

Звания заслуженных мастеров спорта России присвоили чемпионке мира по фигурному катанию Анне Щербаковой и бывшему чемпиону мира по боксу Николаю Валуеву. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Приказ о присвоении званий опубликовали на сайте Министерства спорта. Помимо Валуева и Щербаковой, званий удостоились сноубордистка София Надыршина, фристайлистка Анастасия Таталина, шашистка Тамара Тансыккужина и фигуристка Александра Бойкова.