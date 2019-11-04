Фигуристка Алина Загитова рассказала, что больше не хочет соревноваться

Олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова заявила, что больше не хочет соревноваться. По словам спортсменки, она изменила подход и теперь катается в удовольствие.

«Если честно, мне не хотелось выходить на соревнования. Было какое-то чувство… Боязнь… Даже не боязнь, а ощущение, когда тебе просто не хочется. Знаете, после Олимпиады я была уставшей, но заставляла себя тренироваться. Сейчас я этого не делаю, и мои тренеры меня не заставляют. Они говорят: „Хочешь — занимайся“. И все. А когда меня никто не заставляет, мне легче. Вот так у меня работает мозг», — рассказала Загитова РИА «Новости».

По словам девушки, эта перемена едва ли сказалась на ней в спортивном плане, потому что она приучила себя к дисциплине, у нее по-прежнему составлен план тренировок. Она пошутила, что у нее есть такое выражение «размяться перед разминкой».

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На этапе Гран-при в Гренобле Загитова завоевала серебряную медаль, уступив Алене Косторной. Впереди у олимпийской чемпионки еще этап Гран-при, а также чемпионат России, где определятся представители страны на европейском и мировом соревнованиях.

Загитова рассказала, что подготовку к выступлению на национальном чемпионате она будет совмещать с участием в шоу Татьяны Навки. Девушка уверена, что ей это только поможет.