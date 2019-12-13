Фигуристка Алина Загитова приостановила карьеру

Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Заявление она сделала в эфире Первого канала.



Загитова подчеркнула, что у нее нет конфликтов с тренерским штабом Тутберидзе. Она назвала его семьей, от которой не собирается уходить. Но олимпийская чемпионка пропустит чемпионаты России, Европы и мира в этом сезоне.

«Я не ухожу. Но я не участвую в чемпионате России в Красноярске. Я сразу хочу пояснить, что я не претендую ни на чемпионат Европы или мира без отбора. Я всегда отбиралась по спортивному принципу», — сообщила Загитова.

Спортсменка подчеркнула, что будет тренироваться и участвовать в шоу. Она будет искать себя и разучивать новые элементы. Алина Загитова напомнила, что после Олимпийских игр выиграла чемпионат мира, и «этим все сказано».

Ее тренер Этери Тутберидзе подтвердила, что решение ее подопечной, к сожалению, не случайно. Впервые она заговорила об этом полтора года назад.

«Эти полтора года, которые что она выступала, были сложными. Мы всей федерацией пытались уговорить ее продолжить. Она приходит, работает, мы позволили Алине принять это решение, чтобы она побыстрее соскучились и вернулась обратно», — сказала Тутберидзе.

Российская фигуристка Алина Загитова стала Олимпийской чемпионкой в 2018 году, а чемпионкой мира в 2019 году. В этом сезоне она стала второй на этапе Гран-при во Франции, третьей на этапе в Японии и шестой в Турине. 8 декабря она отказалась от участия в показательных выступлениях турнира.