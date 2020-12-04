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    04 декабря 2020, 10:48

    Фигуристка Алена Косторная заразилась коронавирусом

    Алена Макаренко

    Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная заразилась коронавирусом. Информация о болезни фигуристки опубликована на официальном сайте Федерации фигурного катания России.
    Фигуристка Алена Косторная заразилась коронавирусом

    Накануне соревнований спортсменка прошла обязательное тестирование на коронавирус, тест дал положительный результат, сообщил сайт «Дни.ру».

    «Она сдала положительный текст на коронавирусную инфекцию», — рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

    Из-за болезни спортсменка пропустит пятый этап Кубка России в Москве, написал сайт kp.ru. Еще накануне фамилия фигуристки числилась в заявочном листе соревнований, однако 4 декабря ее вычеркнули из этого списка.

    Накануне Косторная завоевала серебряные медали на этапе Гран-при «Кубка Ростелекома» и четвертом этапе Кубка России в Казани. Она уступила первое место Елизавете Туктамышевой.

    Днем ранее коронавирусом заразилась чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева. Она тоже пропустит пятый этап Кубка России по фигурному катанию.

    Соревнование пройдет 5–6 декабря во Дворце спорта «Мегаспорт».