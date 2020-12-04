Фигуристка Алена Косторная заразилась коронавирусом

Накануне соревнований спортсменка прошла обязательное тестирование на коронавирус, тест дал положительный результат, сообщил сайт «Дни.ру».

«Она сдала положительный текст на коронавирусную инфекцию», — рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Из-за болезни спортсменка пропустит пятый этап Кубка России в Москве, написал сайт kp.ru. Еще накануне фамилия фигуристки числилась в заявочном листе соревнований, однако 4 декабря ее вычеркнули из этого списка.

Накануне Косторная завоевала серебряные медали на этапе Гран-при «Кубка Ростелекома» и четвертом этапе Кубка России в Казани. Она уступила первое место Елизавете Туктамышевой.

Днем ранее коронавирусом заразилась чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева. Она тоже пропустит пятый этап Кубка России по фигурному катанию.

Соревнование пройдет 5–6 декабря во Дворце спорта «Мегаспорт».