Спорт 01 апреля 2024, 16:08 Фигуристка Аделия Петросян рассказала, что не хочет идти в журналистику из-за дикции

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Российская фигуристка Аделия Петросян ответила на вопрос издания Sport24, почему она не хочет попробовать себя в будущем в журналистике.

Как пояснила спортсменка, журналисту необходимо иметь прекрасную дикцию, с чем у нее порой возникают проблемы. Она решила, что пойдет в ту область, которая будет ей ближе.

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«Я объективна и реалистична, поэтому в журналистику не мечу. Для журналистики все-таки нужна превосходная дикция. А это у меня не всегда бывает», — процитировал RT Петросян.

Напомним, в прошлом сезоне Аделия Петросян победила в двух этапах Гран-при, на чемпионате России и на Спартакиаде.