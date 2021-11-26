Фигурист Васильев заявил, что Туктамышева не реализует свой спортивный талант полностью

Олимпийский чемпион 1984 года в парном катании Олег Васильев высказался о спортивных навыках фигуристки Елизаветы Туктамышевой. По его словам, спортсменка не реализует свой талант в достаточной мере. Об этом сообщили NEWS.ru.

«Лиза вообще уникальная фигуристка. Она могла выиграть абсолютно все еще в прошлом олимпийском цикле, но уступала в мелочах. На невнимательном отношении к тренировкам, к соревнованиям, к своей собственной форме», — отметил спортсмен.

Специалист отметил тот факт, что фигуристке удалось реализовать свои способности в зрелом возрасте. По его словам, сделать это крайне сложно, так как взрослый человек в полной мере осознает возможные риски. Такие навыки свидетельствуют об уникальности спортсменки, заявил Васильев.