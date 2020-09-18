Фигурист Серов получил травму на Кубке России

Она пояснила, что все произошло в пятницу, 18 сентября, во время выступления в ритм-танце с партнершей Анастасией Федоровой спортсмен упал и при этом уронил на себя девушку.

Крылов долго не мог подняться. На помощь к нему пришли тренеры и медики. Они положили его на каталку и увезли с площадки. Проведенное в больнице обследование показало сильное сотрясение мозга.

По словам тренера, сейчас спортсмену нужен покой.

«С кубка, конечно, снимаемся, здоровье — главное. Будем восстанавливаться и работать дальше», — заявила она. От госпитализации спортсмен отказался. Завтра он намерен вернуться в Москву.

Выход на лед без травм никогда не обходится. Еще одно доказательство этому Ольга Бузова, которая готовится к выступлению на шоу «Ледниковый период». Как сообщил сайт «Дни.ру», накануне певица и телеведущая сильно упала и ударилась об лед коленями. Травму она получила, когда хотела улучшить связку одного из элементов танца, но не удержалась и упала.