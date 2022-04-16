Фигурист Семененко попал в больницу после падения на шоу в Петербурге

Российский фигурист Евгений Семененко упал во время выступления на шоу в Санкт-Петербурге. Спортсмен сильно ударился об лед после падения.

Все произошло во время ледового шоу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Семененко попытался сделать прыжок в четыре оборота, но после неудачного приземления ударился головой об лед. Также дважды упал, когда попытался встать. С ледовой арены Семененко унесли на носилках.

«Женя очень сильно ударился», — сказал в комментарии РИА «Новости» тренер Алексей Мишин.

Спортсмен, как пишут СМИ, находится в сознании. Его увезли в больницу.

Евгений Семененко является участником Олимпийских Игр в Пекине. В личном турнире в одиночном катании 18-летний спортсмен показал восьмой результат в мировом состязании. В активе Семененко золото командного чемпионата мира.

Во время чемпионата Европы в 2021 году датский футболист Кристиан Эриксен упал и не смог подняться. После попыток оказать экстренную помощь на поле его увезли в больницу. Выяснилось, что у Эриксена была остановка сердца. Спортсмену установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Первый матч Эриксена после сердечного приступа состоялся в феврале 2022 года. В марте футболист забил первый гол после болезни.