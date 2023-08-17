Спорт 17 августа 2023, 19:28 Фигурист Морозов заявил, что хотел бы выступить в Австралии

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Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине — 2022 по фигурному катанию Владимир Морозов заявил, что хотел бы выступить в Австралии. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Спортсмен заявил, что никогда не был в этой стране. Он рассказал о большом желании побывать там, однако отметил, что в ближайшее время это вряд ли получится сделать.

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«В общем хотел бы выступить там, где я еще никогда не был», — заявил фигурист.