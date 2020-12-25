Фигурист Михаил Коляда в третий раз стал чемпионом России

Второе место досталось Макару Игнатову, который за два выступления заложил в свой актив 265,37 балла. На третьем месте расположился Марк Кондратюк с результатом 260,31 балла за оба выступления.

Бывший фигурист Алексей Ягудин заявил, что выступление Михаила Коляды на чемпионате России стало настоящим искусством.

«По прошлой системе судейства это было на 6,0. Это кусок настоящего искусства, до которого есть желание дотрагиваться всегда», — привела слова Ягудина «Газета.ru».

В танцевальных дуэтах чемпионом стала пара Александры Степановой и Ивана Букина. Они стали лучшими в ритм-танце и парных танцах. Второе место досталось Тиффани Загорски и Джонатану Гурейро. На третьем месте расположились Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске.