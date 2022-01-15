Фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом Европы в мужском одиночном катании

Россиянин Марк Кондратюк оказался первым на чемпионате Европы в мужском одиночном катании. По сумме программ он набрал 286,56 балла и завоевал золотую медаль, передал ТАСС.

Второе место занял итальянец Даниэль Грассль (274,48), третьим стал фигурист из Латвии Денис Васильев (272,08). Лидировавший после короткой программы россиянин Андрей Мозалев оказался четвертым (265,59), еще один спортсмен из России Евгений Семененко — пятым (260,00).

Кондратюку 18 лет, ему впервые досталась золотая медаль чемпионата Европы. В прошлом он побеждал и становился бронзовым призером чемпионата России.

В 2020 году золото чемпионата Европы по фигурному катанию тоже досталось россиянину. Тогда в австрийском Граце золотую медаль завоевал Дмитрий Алиев.

Ранее фигуристы из Санкт-Петербурга Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили золото на чемпионате Европы в Таллине среди спортивных пар. На турнире они установили три мировых рекорда. Серебро досталось Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову с результатом 236,43. Они тоже превзошли мировой рекорд по сумме баллов на турнире.