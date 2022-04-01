Фигурист Марк Кондратюк рассказал, как проходило награждение фигуристов на играх в Пекине

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, каким образом проходило награждение спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Sport24.

Кондратюк завоевал золотую медаль в составе российской сборной по фигурному катанию. Однако свою награду в ходе церемонии ему так и не удалось получить. Спортсмен признался, что из-за допинг-скандала спортсменам вручили лишь пустую коробку, в которой было письмо от главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

«Когда нам вручили коробочку, началась уже эта вся ситуация. Я должен был улетать 12-го числа вместе с Женей Семененко и Андреем Мозалевым. 11-го вечером мне позвонили, сказали зайти в Олимпийский комитет. Нужно было заполнить документы по вылету и забрать коробку от медали», — заявил фигурист.