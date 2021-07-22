Фигурист Максим Траньков высказался о мужчинах в «женских» видах спорта

В России прошли первые соревнования по художественной гимнастике среди юношей. Тренер по фигурному катанию, олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал News.ru, что он думает об участии мужчин в видах спорта, которые традиционно принято считать «женскими».

В том, что мужчины хотят заниматься художественной гимнастикой или синхронным плаванием нет ничего плохого, уверен он. Каждый должен делать то, что ему по душе.

«Я не имею ничего против. Каждый занимается тем, чем хочет. Выглядит так, как он хочет. Да, у нас не самая толерантная страна, но тем не менее у нас есть виды спорта по типу мужского синхронного плавания, даже наше фигурное катание. Эти виды спорта признаны более женскими. Также в другую сторону. У нас есть женский хоккей и женский футбол. Не вижу каких-то проблем», — сказал спортсмен.

В январе в Москве состоялись первые соревнования по художественной гимнастике среди юношей 13-15 лет. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики выразила надежду, что этот спорт будет развиваться и дальше.