Фигурист Костомаров высказался о допинг-скандале на Олимпиаде

Один из российских спортсменов стал фигурантом допингового скандала на Олимпийских Играх. Из-за этого результаты командных соревнований по фигурному катанию могут пересмотреть. Фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров в беседе с Nation News заявил, что в данной ситуации присутствуют несостыковки.

По данным издания Inside the Games, у одного из российских фигуристов якобы возникли проблемы с результатами допинг-теста. Однако Костомаров выразил уверенность в том, что данная информация является сомнительной.

«Каким это образом возможно? Пробы сдаются каждый день и до соревнований, и по приезду. Каким образом сейчас что-то обнаруживается? Почему начинают говорить об этом сейчас, а не до соревнований? Я просто не понимаю», — заявил спортсмен.

По его словам, эту информацию могут использовать для оказания политического давления на Россию. При этом он подчеркнул, что в Китае жестко соблюдают требования в сфере здоровья.