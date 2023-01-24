Важное 24 января 2023, 11:18 Фигурист Костомаров начал приходить в себя — СМИ «Матч ТВ»: находящийся в больнице фигурист Костомаров начал приходить в себя РИА «Новости»

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Фигурист Роман Костомаров, попавший в больницу в тяжелом состоянии в ночь на 10 января, постепенно приходит в сознание. Об этом написал «Матч ТВ» со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника канала, ночь прошла «спокойно, без изменений».

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«Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура», — уточнил источник.

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Олимпийский чемпион попал в московскую больницу с подозрением на пневмонию. По словам его отца, Костомаров «где-то простудился» и решил не лечиться. Состояние фигуриста было тяжелым, его даже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже Костомарова перевели в клиническую больницу в Коммунарке и ввели в медикаментозную кому.

В последние дни поступала информация об улучшении состояния спортсмена и оптимистичных прогнозах докторов. Однако накануне мать Костомарова, Валентина, сообщила, что пока ничего нового не происходит и близкие по-прежнему переживают за него.