Фигурист Коляда продолжит работать с Мишиным

Трехкратный чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда признался, что не хочет завершать спортивную карьеру и намерен по-прежнему работать с тренером Алексеем Мишиным. Спортсмена процитировал «Петербургский дневник».

«Я не хочу завершать карьеру. Мне очень нравится кататься», — подчеркнул Коляда.

По его мнению, он еще не достиг своего потолка в спортивном плане. Он допустил, что в фигурном катании может произойти разделение артистической и технической составляющих. В качестве примера Коляда привел спортивную гимнастику, в которой есть многоборье и отдельные снаряды.

«Фигурное катание тоже может пойти по такому пути. Вместе с тренером будем отталкиваться от того, как будет развиваться фигурное катание в мире и России», — добавил спортсмен.