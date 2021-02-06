Фигурист Коляда стал лучшим в короткой программе на Кубке Первого канала

Фигурист Михаил Коляда набрал больше всего баллов за короткую программу на Кубке Первого канала. Своим результатом он сохранил лидерство команды Евгении Медведевой.

По итогам короткой программы Коляда заработал 105,42 балла. Этот результат стал лучшим на Кубке Первого канала. Второе место досталось Макару Игнатову, набравшему 99,81 балла. Фигурист представляет команду Алины Загитовой. Третьим по сумме баллов оказался Марк Кондратюк, выступающий в команде Медведевой. Спортсмен заработал 96,89 балла.

«Старался настраиваться как обычно. И считаю, что это получилось. Не было мыслей изменять стандартный набор: то, что умею, то и делаю», — сказал Коляда после выступления в эфире Первого канала.

Фигуристка Медведева возглавляет на соревнованиях команду «Время первых», а Загитова — «Красную машину». По итогам ритм-танца и мужской короткой программы лидирует первая команда, набравшая 531,59 балла против 518,09. В команду Медведевой, кроме Коляды, входит Александр Самарин. За команду Загитовой выступают Дмитрий Алиев и Андрей Мозалев.