Спорт 12 декабря 2023, 17:16 Фигурист Ягудин назвал Малинина феноменом в мужском одиночном катании

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин признался, что считает американского фигуриста российского происхождения Илью Малинина феноменом в мужском одиночном катании. Об этом сообщил RT.

Спортсмен подчеркнул, что видел кадры, где Малинин после двойного тулупа делает без отталкивания квад-аксель. Сложнейшие элементы он выполняет не на тренировках, а уже на соревнованиях, добавил Ягудин.

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Отмечается, что Малинин первым в истории сделал все шесть видов четверных прыжков в финале Гран-при.