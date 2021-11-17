Фигурист Ханю снялся с Гран-при в Сочи

Японская конькобежная федерация сообщила, что Юдзуру Ханю пропустит этап Гран-при в Сочи, который пройдет с 26 по 28 ноября. Об этом написал сайт inc-news.

По данным издания, фигурист пропустит соревнования, поскольку ему нужно залечить травму. Он поблагодарил своих болельщиков за поддержку и пообещал сделать все, что в его силах, чтобы полностью восстановиться.

«Некоторые движения вызывают боль, но в повседневной жизни последствия исчезли. Мы еще не вернулись к полноценным тренировкам, но уверенно движемся вперед», — поделился спортсмен.