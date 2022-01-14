Фигурист Галлямов признался в плохом самочувствии на чемпионате Европы

Фигурист Александр Галлямов, победивший на чемпионате Европы, рассказал, что во время соревнований плохо себя чувствовал. Об этом сообщило издание «Чемпионат».

По данным «Pravda.Ru», Галлямов выступал в паре с Анастасией Мишиной. Их номер получил рекордное число баллов — 239,82.

«Я не очень хорошо себя чувствовал, у меня была простуда — но это не сыграло никакой роли и не помешало продемонстрировать прокат высочайшего уровня», — рассказал фигурист.