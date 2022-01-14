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    14 января 2022, 15:07

    Фигурист Галлямов признался в плохом самочувствии на чемпионате Европы

    Дарья Морозова

    Фигурист Александр Галлямов, победивший на чемпионате Европы, рассказал, что во время соревнований плохо себя чувствовал. Об этом сообщило издание «Чемпионат».

    По данным «Pravda.Ru», Галлямов выступал в паре с Анастасией Мишиной. Их номер получил рекордное число баллов — 239,82.

    «Я не очень хорошо себя чувствовал, у меня была простуда — но это не сыграло никакой роли и не помешало продемонстрировать прокат высочайшего уровня», — рассказал фигурист.