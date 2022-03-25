Фигурист Энберт: без российских спортсменов замедлится развитие фигурного катания
Серебряный призер Игр 2018 года в Пхенчхане Александр Энберт высказался о чемпионате мира — 2022, который сейчас проходит во Франции без участия российских фигуристов. Он отметил, что без сильных российских спортсменов в фигурном катании не будет должной конкуренции, написал «Чемпионат».
«На данный момент получается, что без российских девочек чемпионат выглядит не таким сильным. Все происходящее не очень хорошо влияет на развитие спорта: и четверные прыжки, и красивое катание рождаются благодаря конкуренции», — сказал Энберт.
Он отметил, что сильных спортсменов нельзя отстранять от участия в соревнованиях, поскольку это замедлит развитие всего вида спорта.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине, пояснил RT.