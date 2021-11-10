Фигурист Артур Дмитриев сменил спортивное гражданство

Российский фигурист Артур Дмитриев решил продолжить спортивную карьеру под американским флагом. Спортсмена процитировало ИА Nation News.

По словам 29-летнего фигуриста, в России его не видели как перспективного спортсмена. Ему пришло предложение от американской федерации, и он решил принять его.

«Я посчитал, что это неплохой вариант», — признался Дмитриев.

Он добавил, что перед ним стоит задача отобраться на чемпионат США и он настроен абсолютно серьезно.