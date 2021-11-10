Фигурист Артур Дмитриев сменил спортивное гражданство
Фигурист Дмитриев объяснил смену фигурного гражданства
Российский фигурист Артур Дмитриев решил продолжить спортивную карьеру под американским флагом. Спортсмена процитировало ИА Nation News.
По словам 29-летнего фигуриста, в России его не видели как перспективного спортсмена. Ему пришло предложение от американской федерации, и он решил принять его.
«Я посчитал, что это неплохой вариант», — признался Дмитриев.
Он добавил, что перед ним стоит задача отобраться на чемпионат США и он настроен абсолютно серьезно.