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    19 августа 2021, 15:57

    FIG осталась довольна судейством художественной гимнастики на Олимпиаде

    Дарья Морозова

    Международная федерация гимнастики (FIG) одобрила работу судей на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт федерации.

    Они отметили, что все оценки были выставлены справедливо.

    «FIG установила строгие критерии для объективного отбора наиболее квалифицированных и непредвзятых судей на Олимпийские игры и довольна их работой», — говорится в сообщении.

    В FIG добавили, что выражают поддержку судей и хотят похвалить их работу.