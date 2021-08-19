FIG осталась довольна судейством художественной гимнастики на Олимпиаде

Международная федерация гимнастики (FIG) одобрила работу судей на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт федерации.

Они отметили, что все оценки были выставлены справедливо.

«FIG установила строгие критерии для объективного отбора наиболее квалифицированных и непредвзятых судей на Олимпийские игры и довольна их работой», — говорится в сообщении.

В FIG добавили, что выражают поддержку судей и хотят похвалить их работу.