FIG осталась довольна судейством художественной гимнастики на Олимпиаде
Международная федерация гимнастики (FIG) одобрила работу судей на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт федерации.
Они отметили, что все оценки были выставлены справедливо.
«FIG установила строгие критерии для объективного отбора наиболее квалифицированных и непредвзятых судей на Олимпийские игры и довольна их работой», — говорится в сообщении.
В FIG добавили, что выражают поддержку судей и хотят похвалить их работу.