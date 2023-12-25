Спорт 25 декабря 2023, 13:56 ФИФА выразила готовность отстранить Бразилию от международных соревнований ФИФА пригрозила Бразилии отстранением от участия в международных турнирах IMAGO/ULMER/globallookpress

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Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить Бразилию от соревнований. Это произойдет в том случае, если организация зафиксирует вмешательство в выборы президента Бразильской конфедерации футбола (CBF), сообщило агентство Associated Press.

ФИФА заявила, что CBF потеряет свои членские права, если проведет быстрые выборы и заменит президента Эдналдо Родригеса. Ранее главу CBF отстранили из-за нарушений на выборах в 2022 году, решение об отставке подтвердили два высших суда Бразилии.

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Исполняющим обязанности главы CBF и ответственным за выборы нового президента назначили главу высшего спортивного суда Бразилии Жозе Пердиса. ФИФА назвала это вмешательство в выборы необоснованным.

«Если CBF будет отстранена соответствующим органом ФИФА, то она потеряет все свои членские права с немедленным вступлением в силу и до тех пор, пока ФИФА не отменит отстранение», — указали представители Международной федерации футбола в письме.

Ранее ФИФА опубликовала список команд, которые выступят на обновленном клубном чемпионате мира — 2025. В перечень попали клубы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» из Великобритании и испанский «Реал».