Спорт 18 июня 2023, 22:38 ФИФА выявили почти 20 тысяч оскорбительных сообщений про игроков на ЧМ-2022 Freepik

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Более 20 тысяч оскорблений, расистских и гомофобных высказываний выявила ФИФА во время Чемпионата мира по футболу. Оскорбления были адресованы более чем 300 футболистам. Отчет опубликовали на официальном сайте ФИФА.

Международная федерация футбола и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов отметили, что всего изучили более 20 миллионов сообщений в социальных сетях. Почти 290 тысяч комментариев были автоматически скрыты.

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Наибольший всплеск оскорбительных сообщений произошел в четвертьфинале между Англией и Францией, когда Гарри Кейн на 84-й минуте не смог забить пенальти.

Из отчета следует, что 38% нелицеприятных высказываний приходится на пользователей из Европы. Около 14% оскорбительных публикаций носили сексистский характер, почти 13% были гомофобными, более 10% — расистскими.

Подавляющее большинство оскорбительных сообщений было опубликовано в Twitter. В ФИФА отметили, что надеются на поддержку платформ социальных сетей в искоренении всех форм дискриминации.