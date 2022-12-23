Спорт 23 декабря 2022, 06:47 FIFA выяснит, как Кубок мира после ЧМ-2022 в Катаре оказался в руках турецкого повара FIFA признала появление турецкого повара Salt Bae на поле ЧМ-2022 в Катаре Unsplash

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Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре завершился, и разгорелся скандал. Сразу после награждения сборной Аргентины на поле вышел турецкий повар Нусрета Гекче по прозвищу Salt Bae и вопреки правилам прикоснулся к Кубку мира. FIFA пообещала провести расследование, рассказал «Чемпионат».

Международная федерация футбола признала факт несанкционированного доступа постороннего человека на поле и нарушение правил. Она пообещала провести внутреннее расследование и принять меры. Имя нарушителя не назвали, но в центре громкого скандала оказался один человек — владелец сети стейк-хаусов, шеф-повар Нусрет Гекче. Сразу после награждения он вышел на поле, сфотографировался с футболистами, в том числе Лионелем Месси, и Кубком мира.

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Журналисты и болельщики раскритиковали FIFA за то, что она позволила нарушить правила, ведь к трофею могут прикасаться только чемпионы и главы государств. РБК рассказал со ссылкой на СМИ, что на арену повара мог пустить президент федерации Джанни Инфантино — он много раз бывал в его ресторанах и даже оформил Salt Bae VIP-пропуск на матч.

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