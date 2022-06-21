FIFA разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России до 2023 года

Иностранные футболисты, играющие в российских клубах, получили право приостанавливать свои действующие трудовые контракты до 30 июня 2023 года. Об этом говорится в сообщении Международной федерации футбола (FIFA).

«Иностранные игроки и тренеры получат право приостановить свои трудовые соглашения с российскими клубами до 30 июня 2023 года», — говорится в заявлении FIFA.

В том случае, если клубы Украинской ассоциации футбола или Российского футбольного союза в письменной форме не согласуют взаимного соглашения с легионерами до 30 июня 2022 года, то они смогут в одностороннем порядке приостановить действие собственных трудовых договоров.

После начала специальной операции РФ на Украине FIFA позволила иностранным футболистам приостанавливать свои трудовые контракты до 30 июня 2023 года. Этой мерой воспользовалась большая группы игроков клубов российской Премьер-лиги, покинувших высшую лигу.