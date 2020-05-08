FIFA разрешила менять пятерых футболистов за игру

Международная федерация футбола (FIFA) разрешила до конца года делать по пять замен вместо трех. Так в федерации собираются облегчить нагрузку на спортсменов после прерванных чемпионатов.

В заявлении FIFA говорится, что послабление в заменах направлена на плавное возобновление соревнований после пандемии коронавируса. В организации предположили, что из-за вынужденных каникул чемпионаты теперь будут проходить в сжатые сроки, что вызовет дополнительную нагрузку на футболистов, сообщил «Интерфакс».

Пять замен можно будет делать в течение всего 2020 года на соревнованиях, которые должны завершиться до 31 декабря этого года.

Чтобы избежать сбоев в игре, в FIFA предложили дополнительные две замены делать в перерыве между таймами.

По стандартным правилам, в матче можно сделать три замены. Если игра переходит в дополнительное время, разрешается четвертая.

Национальные чемпионаты и международные соревнования приостановили из-за пандемии коронавируса. В Бельгии, Нидерландах и Франции решили завершить этот сезон досрочно.