    06 мая 2020, 12:44

    ФИФА рассчитывает получить в мае доказательства применения допинга футболистами из РФ

    Артур Блянихов

    ФИФА (Международная федерация футбола) ожидает, что уже в этом месяце у нее будут доказательства применения допинга российскими игроками. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.

    По данным издания, ранее WADA (Всемирное антидопинговое агентство) проинформировало ФИФА о том, что у него имеются новые доказательства применения допинга российскими атлетами. Уточняется, что WADA ведет в отношении спортсменов из России около 300 дел. Неизвестно, сколько из них касаются футболистов.