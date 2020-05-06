ФИФА рассчитывает получить в мае доказательства применения допинга футболистами из РФ
ФИФА (Международная федерация футбола) ожидает, что уже в этом месяце у нее будут доказательства применения допинга российскими игроками. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, ранее WADA (Всемирное антидопинговое агентство) проинформировало ФИФА о том, что у него имеются новые доказательства применения допинга российскими атлетами. Уточняется, что WADA ведет в отношении спортсменов из России около 300 дел. Неизвестно, сколько из них касаются футболистов.