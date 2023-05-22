Спорт 22 мая 2023, 17:22 ФИФА продлила разрешение иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами с 2024 года Flickr

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Международная федерация футбола продлила разрешение зарубежным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с клубами из России до 30 июня 2024 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Аналогичное разрешение продлили для иностранных тренеров и игроков, выступающих в украинских командах.

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Как сообщили в ФИФА, у зарубежных спортсменов есть право приостановить действие контрактов в одностороннем порядке, если до 1 июля 2023 года они передадут письменное уведомление в свои клубы.

Подобное правило не распространяется на иностранцев, работающих в России или на Украине в данное время. Также решение не коснется тех, кто заключил или продлил трудовой договор с российскими или украинскими клубами после 7 марта 2022 года.

Футболистов с приостановленным контрактами не смогут продать или передать в аренду. Им запретят заключать соглашения с другими российскими или украинскими клубами.

УЕФА и ФИФА отстранили команды из России от участия в международных состязаниях. А Украину исключили из заявки на проведение чемпионата мира в 2030 году.