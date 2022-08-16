Международная федерация футбола (FIFA) приостановила членство Всеиндийской федерации футбола (AIFF). Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу организации.

Данная мера является временной. Причина заключается во вмешательстве третьих лиц в действия организации. Всеиндийской федерации футбола сможет вновь присоединиться к FIFA в случае отмены приказа о создании административного комитета.

Из-за подобного решения женский чемпионат мира по футболу среди игроков до 17 лет не получится провести в Индии.