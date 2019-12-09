FIFA «приняла к сведению» решение WADA по России

Депутат Госдумы заявил о жесточайшем давлении чиновников и СМИ на WADA Подробнее

В сообщении FIFA отмечается, что вердикт WADA принят к сведению и Международная федерация футбола находится в контакте с коллегами из антидопингового агентства и Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта, дабы уточнить действие решения в отношении футбола.

Уточняется, что WADA запретило российским спортсменам в ближайшие четыре года участвовать в крупных международных соревнованиях из-за манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории.