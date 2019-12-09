FIFA «приняла к сведению» решение WADA по России
FIFA (Международная федерация футбола) отреагировала на решение WADA (Всемирное антидопинговое агентство) отстранить российских атлетов от крупнейших спортивных соревнований на ближайшие четыре года. ФИФА процитировал RT.
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В сообщении FIFA отмечается, что вердикт WADA принят к сведению и Международная федерация футбола находится в контакте с коллегами из антидопингового агентства и Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта, дабы уточнить действие решения в отношении футбола.
Уточняется, что WADA запретило российским спортсменам в ближайшие четыре года участвовать в крупных международных соревнованиях из-за манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории.