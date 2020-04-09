ФИФА поместила сборную России на 38-е место в новом рейтинге

По информации «Газеты.ru», новый список появился 9 апреля. Российская сборная заняла в нем 38-ю строчку. Нашим футболистам удалось набрать 1470 очков.

Первое место досталось Бельгии. Ее игроки получили 1765 очков. На втором месте оказалась сборная Франции с 1733 очками. Тройку лидеров замкнула Бразилия, у которой на счету 1712 очков.

В десятку лидеров вошли также Англия (1661), Уругвай (1645), Хорватия (1642), Португалия (1639), Испания (1636), Аргентина (1623) и Колумбия (1622).