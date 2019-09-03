FIFА показала логотип чемпионата мира в Катаре

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала презентацию эмблемы 22-го чемпионата мира, который состоится в 2022 году в столице Катара Дохе.

Решение по Катару не пересмотрят. Как задержание Платини повлияет на проведение Кубка мира по футболу Подробнее

На сайте организации сказано, что так как чемпионат мира по футболу охватывает весь мир, его символ представлен в виде восьмерки. Текстовый шрифт в арабском стиле является отсылкой к местной культуре.

Помимо этого, цифра олицетворяет восемь стадионов на которых пройдут матчи, и плавные изгибы песчаных дюн.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В нем примут участие 32 команды. Ключевая игра состоится на Национальном стадионе в Лусаиле, который вмещает 80 тысяч зрителей. Этот турнир впервые будет проведен зимой, а не летом.