Спорт 18 мая 2023, 10:09 ФИФА показала логотип чемпионата мира по футболу 2026 года ФИФА провела в Лос-Анджелесе презентацию логотипа чемпионата мира 2026 года

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Международная федерация футбола ФИФА презентовала в Лос-Анджелесе логотип чемпионата мира по футболу 2026 года. В мероприятии приняли участие представители принимающих турнир стран — Канады, Мексики и США, сообщили на сайте организации.

Впервые в истории чемпионата мира по футболу на логотипе изобразили Кубок мира и год проведения турнира. Хозяева игр смогут привнести в эмблему что-то свое, чтобы проявить индивидуальность.

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Презентацию логотипа назвали новой вехой в подготовке к мундиалю. Мероприятие прошло 17 мая в Лос-Анджелесе под открытым небом на территории обсерватории Гриффита, на него пригласили представителей ФИФА, Мексики, Канады и США, на площадках которых пройдет чемпионат, именитых спортсменов и специальных гостей. Эмблему представил президент федерации Джанни Инфантино.

Чемпионат мира по футболу ФИФА впервые пройдет одновременно в трех странах и с участием 48 команд вместо 32. Новый формат начали обсуждать в 2017 году, а в январе 2023 года совет федерации его утвердил. Футболист Криштиану Роналду захотел выступить за сборную Португалии. На чемпионате в Катаре его команда дошла до четвертьфинала.