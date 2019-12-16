FIFA подала в суд на Платини и Блаттера

Как считают в FIFA, деньги были необоснованно отправлены в адрес Платини. Это случилось в феврале 2011 года. Между тем вице-президент ассоциации прав на незаконную выплату не имел.

Дыма без огня не бывает? Что стоит за задержанием экс‐президента UEFA Мишеля Платини Подробнее

Как сказано в резолюции Комитета по управлению FIFA, ассоциация должна попытаться вернуть эти деньги. Между тем Федеральный верховный суд Швейцарии подтвердил, что подарок в размере двух миллионов швейцарских франков должен быть рассмотрен как «неоправданный платеж».

Если FIFA удастся вернуть деньги, они будут направлены на развитие футбола, для чего изначально и предназначались, указали в организации.