FIFA подала в суд на Платини и Блаттера
Международная футбольная ассоциация (FIFA) обратилась с исками в швейцарские суды против бывшего президента FIFА Йозефа Блаттера и бывшего вице-президента Мишеля Платини. Ассоциация требует вернуть два миллиона швейцарских франков.
Как считают в FIFA, деньги были необоснованно отправлены в адрес Платини. Это случилось в феврале 2011 года. Между тем вице-президент ассоциации прав на незаконную выплату не имел.
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Как сказано в резолюции Комитета по управлению FIFA, ассоциация должна попытаться вернуть эти деньги. Между тем Федеральный верховный суд Швейцарии подтвердил, что подарок в размере двух миллионов швейцарских франков должен быть рассмотрен как «неоправданный платеж».
Если FIFA удастся вернуть деньги, они будут направлены на развитие футбола, для чего изначально и предназначались, указали в организации.